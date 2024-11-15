Deniz sakatlandı Bertuğ kadroda

Ulusular Ligi'nde Galler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda önceki akşam yapılan antrenmanda sağ kalçasından sakatlık yaşayan Deniz Gül aday kadrodan çıkarıldı.22 yaşındaki futbolcu, dün Ay-Yıldızlı takımın Riva'daki kampına katıldı.Çalışmanın 15 dakikalık bölümü basına açık olarak gerçekleştirecek. 18.00'de ise teknik direktör Vincenzo Montella, Galler maçına yönelik basın toplantısı düzenleyecek.