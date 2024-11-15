Deniz sakatlandı Bertuğ kadroda

Ulusular Ligi'nde Galler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda önceki akşam yapılan antrenmanda sağ kalçasından sakatlık yaşayan Deniz Gül aday kadrodan çıkarıldı. 20 yaşındaki hücum oyuncusunun yerine İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım alındı.
22 yaşındaki futbolcu, dün Ay-Yıldızlı takımın Riva'daki kampına katıldı. Milli Takım, bugün yapacağı idmanın ardından saat 16.00'da THY'ye ait uçakla İstanbul'dan Kayseri'ye gidecek.
Çalışmanın 15 dakikalık bölümü basına açık olarak gerçekleştirecek. 18.00'de ise teknik direktör Vincenzo Montella, Galler maçına yönelik basın toplantısı düzenleyecek.