Ertuğrul Doğan: Saha sonuçlarından dolayı camiaya karşı mahcubuz

'9 MİLYARA YAKIN BİR PARAYI KASAYA SOKTUK'

9 milyara yakın bir parayı karşılıksız hiç kredi kullanmadan kasaya soktuklarını aktaran Doğan şöyle devam etti:

"Her yerde söylüyorum bu benim tek başıma başarabileceğim veya benim yönetimimin tek başına başarabileceği bir iş değil. Ben 20 aylık başkanım ve bunun ana sorumlusu da biz değiliz. Ama geldiğimiz günden beri söylüyorum ben bu borcu ödemeye talibim. Bundan da hiç kaçmadım, bir dakika bile geri adım da atmadım. Bu konuda mütevazı olmayacağım. 9 milyara yakın bir parayı da karşılıksız hiç kredi kullanmadan kasaya soktuk, ödemelerimizi de yaptık. Biz bu faiz yüküyle ödeyemeseydik, geçen 2 yıl sürecinde de gelir gider dengesizliğinden kaynaklı rakamların üzerine gelseydi şu anda biz 10 milyarın üzerinde bir borcu konuşacaktık. İnsanlar soruyor, 'Nasıl oluyor?' diye. Tek tek açıklıyorum ve anlatıyorum, sebepleri bunlar. Çok basit aslında. Yani anlamak isteyen için çok basit, anlamak istemeyen için de zor"

'TRABZONSPOR HEPİMİZİN'

Büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür eden Doğan, "Trabzonspor'umuzu bir an önce bu sıkıntılardan kurtarmak için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Trabzonspor hepimizin, hepimizin gururu, hepimizin sevdası. Şu an ben bu koltuktayım. Benim tek amacım Trabzonspor'u bir an önce hak ettiği yere getirebilmek. Benim burada 'bugün başkanlık yapayım, yarın başka bir şey olsun' diye bir amacım yok. Ben her gittiğim yerde de söylüyorum. Bana o anlamda destek olunmadı ama bu saatten sonra kim başkan olursa olsun ben ona eski başkan olarak en büyük desteği veren kişi olacağım. Bunu net olarak söyleyeyim" dedi.

'TRABZONSPOR'U SIKINTILARDAN ÇIKARMAMIZ LAZIM'

Tabzonspor'u bu dertlerden çıkartmaları gerektiğini söyleyen Doğan, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'u bir an önce bu dertlerden, sıkıntılardan çıkarmamız lazım, hak ettiği yere getirmemiz lazım. Burada en büyük sorumluluk bana düşüyor. Tabi burada en büyük sorumluluk bana ve yönetim kuruluma düşüyor. Başata biz çok daha dikkatli olmak durumundayız, çok daha hızlı şekilde projeler geliştirmek zorundayız. Hocamızın ekibimizin ve oyuncularımızın da performansını artırması gerekiyor. Herkesin, bizim de. Önümüzde bir kongre süreci var. Daha önce belediye başkanlarımızla da paylaşmıştım. Çok önemli 3 projelerimiz var. Arazi üzerinde projelerimiz var, arazi almak için projelerimiz var. Diğer İstanbul takımlarının yaptığı gibi bizim de bunları bir an önce bünyemize katmamız gerekiyor. Bu konuda tüm belediye başkanlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu tek başına benim ve yönetim kurulumuzun başaracağı bir iş değil. Trabzonspor camiası içerde birlik olduğu müddetçe sizlerin de desteği ile beraber bizim bu projeleri gerçekleştirip Trabzonspor'u ekonomik özgürlüğüne bir an önce ulaştırmak istiyoruz. Amacımız, düşüncelerimiz budur"

'TRABZONSPOR'UN KURTULUŞU ALTYAPIDA'

Trabzonspor Koleji projesine ilişkin de konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, "Belediye başkanımızla beraber Trabzonspor Koleji ile alakalı protokolü imzaladık. Trabzonspor için çok önemli olacağını düşünüyoruz. Trabzonspor'da yeni genç nesil sporcuların yetişmesi için çok önemli olacağını düşünüyoruz. Trabzonspor'un kurtuluşu alt yapıda. Biz geldiğimiz günden beri başkanlık süresi boyunca tüm altyapı takımlarına, tüm amatör kulüplere elimizden gelen desteği verdik" diyerek konuşmasını tamamladı.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GENÇ: YAŞATTIKLARI İÇİN, ŞAMPİYONLUK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de "Trabzonspor Kolejimiz, Trabzonspor Köyümüz ile ilgili bir müşterek çalışmamız olacağını söylemiştik. O çalışmamızla ilgili bu süreci başlattık, bir protokol imzaladık. Değerli başkanımız belediyemize gelmişken belediye meclis üyelerimize bu da bir ilk oluyor, büyükşehir belediye meclis üyelerine Trabzon'un iradesinin temsil edildiği bu platformda hem bu çalışmalarla ilgili bilgi verecek. Trabzonspor'umuz bu sezon belki biraz kötüyüz ama sağ olsun şampiyon olduğu zamandan beri büyük bir emeği gayreti ortaya koyan başkanımız, yönetimimiz kongre süreci ile beraber inşallah çok daha güçlü, özlenen günleri hep beraber bize yaşatacak. Yaşattıkları için, şampiyonluk için teşekkür ediyoruz" dedi.