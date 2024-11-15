FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic dev isimleri geride bıraktı

Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic, bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa'nın en iyi kalecileri arasında zirveye yerleşti. Hırvat futbolcu, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de kalesini en çok gole kapatan 3 kaleci arasında yer alıyor. Süper Lig'de oynadığı 11 maçın 7'sinde rakiplerine geçit vermeyen Livakovic, kendi liglerinde aynı sayıda karşılaşmada gol yemeyen Macar Peter Gulacsi (RB Leipzig) ve İspanyol Alex Remiro (Real Sociedad) ile birlikte bu istatistikte zirveye yerleşti.

ALISSON VE EDERSON ÇOK GERİDE KALDI

Livakovic, Gulacsi ve Remiro'yu 6'şar maçla Atletico Madrid'den Jan Oblak, Juventus'tan Michele Di Gregorio; 5'er maçla Bayern Münih'ten Manuel Neuer, Napoli'den Alex Meret, Lens'ten Brice Samba, Empoli'den Devis Vasquez, Lille'den Lucas Chevalier, Toulouse'dan Guillaume Restes, Manchester United'dan Andre Onana ve İnter'den Yann Sommer izledi. Dünyanın en pahalı kalecileri arasında yer alan Liverpool'dan Alisson Becker 4, Manchester City'den Ederson ise sadece 2 Premier Lig maçını golsüz kapattı.

MUSLERA 3 MAÇTA GOLE KAPATTI

İstikrarlı başarı grafiğiyle piyasa değerini 11 milyon Euro'ya yükselterek Türkiye'nin en pahalı kalecisi olan Dominik Livakovic'in Süper Lig'deki en yakın takipçileri, 5'er maçta kalelerini gole kapatmayı başaran Beşiktaşlı Mert Günok, Eyüpsporlu Berke Özer, Samsunsporlu Okan Kocuk. Galatasaray'ın son yıllardaki şampiyonluklarında büyük payı olan Fernando Muslera ise görev yaptığı 11 karşılaşmanın sadece 3'ünü gol yemeden tamamlayarak listenin alt sıralarında kaldı. (Hürriyet)