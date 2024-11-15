FENERBAHÇE HABERİ: Tadic’ten inanılmaz performans! Yeni sözleşme teklifi

Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, takımın en istikrarlı oyuncusu... Sarı-lacivertli takım, geçtiğimiz sezondan bu yana 76 resmi maça çıkarken 35 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmaların 75'inde forma giydi. Toplamda 23 golünün yanı sıra 23 asist yapan Sırp yıldız, takımı da sırtlayan isimlerin başında. Geçen sezon ligin en çok asist beklentisi yaratan oyuncusu olan Tadic, aynı zamanda ligin en büyük şans yaratan oyuncusu (30) konumunda.

Bu sezon ise ligin en yüksek reytingine (7.65) ulaşan Tadic, 2.7 ile en çok kilit pas atan futbolcu ünvanına sahip. Hiç sakatlanmayan, kırmızı kart görmeyen tecrübeli yıldızın oynamadığı tek maç, geçen sezon Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor müsabakasıydı.