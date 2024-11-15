Fenerbahçe, hazırlık maçında Zenit’i mağlup etti

Fenerbahçe ile Rus temsilcisi Zenit, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele, Ülker Stadyumu'nda oynandı.
Sarı Lacivertliler rakibini Cenk Tosun ve Levent Mercan'ın golleriyle 2-1 yendi. Zenit'in tek sayısı ise Erokhin'den geldi.
SAHAYA YEDEK AĞIRLIKLI ÇIKTI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmaya İrfan Can Eğribayat, Becao, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Fred, Bartuğ Elmaz, Zeki Dursun, Kostic, Tadic ve Cenk Tosun 11 ile çıktı.
Portekizli teknik adam, sezonun ilk bölümde daha az forma şansı bulan İrfan Can Eğribayat, Levent Mertcan, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz, Kostic, Cenk Tosun gibi isimlerin yanı sıra genç futbolcular Yusuf Akçiçek ve Zeki Dursun'a forma şansı tanıdı.
CENK TOSUN SİFTAH YAPTI
Karşılaşmada gol perdesini Fenerbahçe açtı. Tadic'in pasıyla savunma arkasına sarkan Cenk Tosun, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla 20'nci dakikada takımını öne geçirdi. Konuk ekip bu gole 35'inci dakikada cevap verdi. Sağ kanattan Ahmedov'un ortasında arka direkte Erokhin'in dokunduğu top ağlara gitti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde iki takımda pozisyon bulmakta zorlanırken, gole yaklaşan taraf konuk ekip Zenit oldu. Kullanılan kornerde arka direkte topu önünde bulan Luciao'nun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkte oyun alanına döndü. Fenerbahçe 62'nci dakikada yeniden öne geçti. Tadic'in pasıyla ceza yayının hemen dışında topla buluşan Levent Mercan, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe hazırlık maçında Zenit'i 2-1 mağlup etti.
TRİBÜNLER DOLU
Fenerbahçe'nin Zenit'i konuk ettiği karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar, stadyumun tamamına yakınını doldurdu. Hafta içi, havanın yağmurlu olması ve hazırlık karşılaşması olmasına rağmen Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarına destek oldular. Sarı-lacivertliler, maç önü ve maç sırasında takımlarına büyük destekte bulundu.
ORGAN NAKLİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Fenerbahçe'nin Zenit karşılaşmasında attığı gollerde organ nakline dikkat çekildi. Sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, "Fenerbahçemizin bugünkü gol sevinçleri sadece kalplerden değil; akciğer, ilik, karaciğer gibi farklı organlardan oluşuyor. Büyük Fenerbahçe taraftarı! Sen de Türkiye @organnaklivakfi web sitesini ziyaret ederek bağışçı ol, sevinçler yaşam sevincine dönüşsün! #YaşamıKutla" ifadeleri kullanıldı.
TADIC BOŞ GEÇMEDİ
Fenerbahçe'nin tecrübeli 10 numarası Dusan Tadic, Zenit karşılaşmasını da boş geçmedi. Takımının şu ana kadar gole en çok katkı yapan ikinci ismi olan tecrübeli futbolcu, hazırlık maçında da ilk 11'de görev aldı. Takımının hücumlarını yönlendiren isim olan Tadic, Cenk Tosun ve Levent Mercan'ın gollerinde asisti yapan isim oldu. Tadic yaptığı iki asistin yanında gösterdiği performansla da taraftarından alkış aldı.