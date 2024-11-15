Fenerbahçe, hazırlık maçında Zenit’i mağlup etti

İkinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde iki takımda pozisyon bulmakta zorlanırken, gole yaklaşan taraf konuk ekip Zenit oldu. Kullanılan kornerde arka direkte topu önünde bulan Luciao'nun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkte oyun alanına döndü. Fenerbahçe 62'nci dakikada yeniden öne geçti. Tadic'in pasıyla ceza yayının hemen dışında topla buluşan Levent Mercan, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe hazırlık maçında Zenit'i 2-1 mağlup etti.

TRİBÜNLER DOLU

Fenerbahçe'nin Zenit'i konuk ettiği karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar, stadyumun tamamına yakınını doldurdu. Hafta içi, havanın yağmurlu olması ve hazırlık karşılaşması olmasına rağmen Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarına destek oldular. Sarı-lacivertliler, maç önü ve maç sırasında takımlarına büyük destekte bulundu.