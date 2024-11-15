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Giriş Tarihi: 16.11.2024 00:09 Son Güncelleme: 16.11.2024 00:13

Fransız devi Lyon'a küme şoku! Resmen açıklandı...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, mali durumu sebebiyle 'geçici' küme düşme cezası ve transfer yasağı cezası alırken, kulüp, borçlarını ödeyememesi halinde küme düşürülecek.

Fransız devi Lyon’a küme şoku! Resmen açıklandı...

Fransa Ligue 1 devi Olympique Lyon, mali durumları nedeniyle küme düşme cezası ile karşı karşıya kaldı.

Fransız futbolunda mali denetimi üstelenen DNCG, Lyon'un borcunun 450 milyon Euro'dan 508 milyon Euro'ya çıktığı tespit ederken, Lyon'a sezon sonuna kadar transfer yasağı ve maaş bütçesini kısma cezası getirildi.

Takımın finansal durumunda değişiklik olmaması halinde Ligue 2'ye düşürüleceği ifade edildi.

Lyon, Fransa Ligi'nde şu anda 18 puanla ligde 5. sırada bulunuyor. Lyon'un devre arasında bazı yıldız isimlerle yollarını ayırması bekleniyor. (GFFN)

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Fransız devi Lyon'a küme şoku! Resmen açıklandı...
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