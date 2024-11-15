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Giriş Tarihi: 15.11.2024 14:07

Galatasaray ve Atletico, eski Giresunlu Borja Sainz'i istiyor

2022'de Alaves'ten bedelsiz olarak Giresunspor'un yolunu tutan Borja Sainz, sezonu 10 golle tamamlayarak Championship ekibi Norwich'e transfer olmuştu. İngiliz ekibinde yıldızını parlatmaya devam eden İspanyol futbolcunun, Galatasaray'ın yanı sıra Atletico Madrid'in de listesinde olduğu belirtildi.

Galatasaray ve Atletico, eski Giresunlu Borja Sainz’i istiyor

Giresunspor'da bir sezonda attığı 10 gol ile Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Borja Sainz, 2023-2024 sezonun başında bedelsiz şekilde Norwich'e transfer olmuştu. Norwich'te performansını daha yukarı çeken Borja Sainz ile ilgili İspanyol basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcuya ilgisinin olduğu öne sürüldü.

Öte yandan Radio Popular de Bilbao'da yer alan habere göre Sainz'ın peşindeki bir diğer kulüpte Atletico Madrid. Griezmann ve Lino'nun muhtemel ayrılıkları sonrası Sainz'ın Atletico Madrid için iyi bir yatırım olabileceği ifade edildi. Sainz için adı geçen diğer ekipler ise Athletic ve Villarreal. Sainz bu sezon Norwich formasıyla 17 maçta görev aldı. İspanyol kanat bu karşılaşmalarda 12 gol ve 2 asistlik skor katkısı yaptı.

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Galatasaray ve Atletico, eski Giresunlu Borja Sainz'i istiyor
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