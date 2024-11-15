Gürkan Araç’ın yeni takımı belli oldu!

İngiltere Championship ekibi Norwich City FC, Danimarka Süper Lig ekiplerinden FC Nordsjaelland'ın Türk kökenli analizcisi 39 yaşındaki Gürkan Araç'ı transfer etti.

Fenerbahçe'yi geçen sezon Konferans Ligi'nde 6-1 mağlup eden Nordsjaelland'ın, Türk analizcisi Gürkan Araç için, Norwich City'nin, Nordsjaelland'a 150 bin Euro (5.5 milyon TL) sözleşme fesih tazminatı ödediği öğrenildi.

Danimarka kulübü; "Öncelikle, Gürkan Araç'a büyük çalışması ve Süper Lig ekibine yaptığı katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz. Hem saha içinde hem de saha dışında büyük bir kapasiteye sahip ve onun iyi mizah anlayışını ve keskin zekasını özleyeceğiz. Yeni kariyerine güvenle gönderebildiğimiz için büyük gurur duyuyoruz" sözleriyle veda etti.