Juventus, Paul Pogba için kararını verdi!

2023 Ağustos ayında kullandığı ilaç sebebiyle dopinge rastlanılan Paul Pogba, 4 yıl futboldan men cezası aldı fakat CAS daha sonra bu cezayı 18 aya indirdi.
Bir dönemler dünyanın en yetenekli orta sahaları arasında gösterilen Fransız yıldızın Juventus ile 2026 yılına kadar devam ediyor. Fakat Serie A devi Juventus, Pogba için kararını verdi.
POGBA İLE YOLLAR AYRILDI
İngiliz Sky Sports, Juventus'un Paul Pogba ile yollarını ayırdığını yazdı. Pogba'nın avukatıyla Juventus'un hukukçuları arasında devam eden fesih görüşmelerinin kısa süre içinde sonuçlanacak ve resmi açıklama yapılacak.