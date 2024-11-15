Juventus, Paul Pogba için kararını verdi!

Bir dönemler dünyanın en yetenekli orta sahaları arasında gösterilen Fransız yıldızın Juventus ile 2026 yılına kadar devam ediyor. Fakat Serie A devi Juventus, Pogba için kararını verdi.

POGBA İLE YOLLAR AYRILDI

İngiliz Sky Sports, Juventus'un Paul Pogba ile yollarını ayırdığını yazdı. Pogba'nın avukatıyla Juventus'un hukukçuları arasında devam eden fesih görüşmelerinin kısa süre içinde sonuçlanacak ve resmi açıklama yapılacak.