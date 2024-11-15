Juventus’ta Paul Pogba’nın sözleşmesi feshedildi

Juventus'ta Paul Pogba dönemi resmen sona erdi. Kulüp, Fransız oyuncuyla sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

31 yaşındaki futbolcu, 30 Kasım tarihinde takımdan ayrılacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Juventus Futbol Kulübü ve Paul Pogba, 30 Kasım 2024 itibarıyla sözleşmelerinin feshedilmesi konusunda karşılıklı anlaşmaya vardı. Paul'e profesyonel geleceğinde başarılar dileriz." denildi.

2023 Ağustos ayında kullandığı ilaç sebebiyle dopinge rastlanılan Paul Pogba, 4 yıl futboldan men cezası almış, CAS daha sonra bu cezayı 18 aya indirmişti.