Montella’dan Roma iddialarına yanıt!

Yarın Galler ile karşılaşacak olan A Milli Takım, Kayseri'ye geldi. Havaalanından otobüsle maçın oynanacağı Kadir Has Stadyumu'na gelen futbolcular, saha da yürüyüş gerçekleştirdi. Ardından basın toplantısı düzenleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, gazetecilerin sorularını cevapladı.

"İLK HEDEFİMİZ A LİGİNE ÇIKMAK"

Yarınki maçın önemli olduğunu bildiklerini kaydeden Montella, "Yarın önemli bir maç olduğunu hepimiz biliyoruz. İlk hedefimiz A ligine çıkmak. Zorlu bir maç olacak ama sonucu istediğimiz gibi almak istiyoruz. Elimizden ne geliyorsa üst lige çıkmak için yapacağız. Yarınki maçla alakalı hedefimiz A ligine çıkmak. Yarın da seyircimizin karşısında gruptan birinci olarak çıkabilirsek mutlu olacağız. Son maça da bırakırsak hedefimiz doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz" dedi.

ROMA İDDİALARINA YANIT

Roma ile isminin anılmasını değerlendiren Montella, "Spekülasyonlar var. Bunları duymak bana zevk veriyor. Futbolcularımız büyük iş başarıyor ki hoca bile spekülasyonlara dahil oluyor. 1 ay önce Premier Lig'den bahsediliyordu, şimdi İtalya'dan. Biz bir aileyiz. Herkes milli takım zamanını 4 gözle bekliyor. Bu anları yaşamakta çok keyifli. Şunun da altını çizmek lazım. Böyle bir şey olduğunda ilk görüşeceğim insanlar başkanımız ve futbol sorumlumuz olur. O yüzden kendimi yormam" diye cevap verdi.

"HEDEFİMİZ HER ZAMAN EN İYİSİNİ YAPMAK"

Geldiği günden beri güzel sonuçlar aldıklarının altını çizen İtalyan teknik adam, "Geldiğim günden itibaren, çok özel ve sonuçlar alıyoruz. Futbolcularımız olmasaydı yapamazdık. En büyük gururumda son İzlanda maçındaki ortamımız. İzlanda maçında kazanmamak için çok fazla bahanemiz vardı ama elimizden gelen her şeyi yaparak kazandık. Benim için gurur verici olmuştu. Bizim takım olarak kimliğimiz var. Her şartta beraberiz. Gelişebilecek milli takımımız var. Futbolda hem yükselirsiniz hem aşağı çekebilirler. Bizim hedefimiz her zaman en iyisini yapmak" ifadelerini kullandı.

"SAKATLIKLAR HEPİMİZİ ÜZDÜ"

Sakatlıkların kendilerini üzdüğünün altını çizen Vincenzo Montella, "Sakatlıklar hepimizi üzdü. Çağlar'da son anda sakatlandı, İrfan'da yetişemedi. Ahmet Kutucu'yu da yetiştiremedik. Bunlar üzücü. Deniz'in sakatlığı da bizi çok üzdü ilk defa bizimle milli takıma katıldı ve güzel işlere imza atacağını düşünüyorum. . Ferdi'nin gidişi de bizi üzdü. Bunlar bizi üzüyor ama planlarda bir değişiklik olmayacak" şeklinde konuştu.

"BİZİM İÇİN GURRU VERİCİ BİR TABLO"

Son maçta gururlandığını belirten Montella, "Umarım yaklaşımımız son İzlanda maçındaki gibi olur. Son maçta gururlandıran tablo vardı. 89. dakikada baskı yapan oyuncumuz vardı ve bu golü getirdi. Aynı kazanma gayreti ile bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu da bizim için gurur verici bir tablo" dedi.