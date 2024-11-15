Son dakika: Davinson Sanchez’in transferi davalık oldu! Mahkeme kararını verdi

Kolombiya Yüksek Mahkemesi, Atlético Nacional'in itirazını reddederek kulübün menajer Néstor Fernando Villarreal'e 275.625 Euro ödemesine karar verdi.

PAY SEBEBİYLE DAVA!

Anlaşmazlık, Sánchez'in 2016 yılında Atlético Nacional'den Ajax'a 5 milyon Euro karşılığında transfer edilmesiyle başladı. Bir yıl sonra, Ağustos 2017'de ise Sánchez, rekor bir ücret olan 40 milyon Euro'ya Tottenham Hotspur'a satıldı. Villarreal, bu transfer anlaşmalarına aracılık eden kişi olarak, gelecekteki satış üzerinden hak kazandığı %5'lik komisyonun %15'lik payını alamadığını iddia ederek davacı oldu.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme, Atlético Nacional'in anlaşmanın şartlarına uymadığını belirterek belirtilen miktarın ve faizin ödenmesine hükmetti. Kararda, "Atlético Nacional S.A. ile Néstor Fernando Villarreal arasında, profesyonel futbolcu Dávinson Sánchez Mina'nın Ajax'a transferi için bir anlaşma sağlanmıştır" ifadesi yer aldı. Mahkeme, kulübün Ajax'tan Tottenham'a yapılan satıştan elde edilen %15'lik paydan Villarreal'e ödemesi gereken %5'lik komisyonu tam olarak yerine getirmediğini vurguladı.

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