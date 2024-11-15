SON DAKİKA HABERİ: Cristiano Ronaldo geceye damga vurdu! 910.gol...

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında Portekiz ile Polonya karşı karşıya geldi. Mücadele, Dragao Stadyumu'nda oynandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Rafael Leao, 59. dakikada gol perdesini açtı. 72'de Ronaldo, penaltıdan farkı 2'ye çıkarırken, Bruno Fernandes, 80'de 3. golü kaydetti. Pedro Neto 3 dakika sonra takımının 4. golünü atarken, kapanışı 87.dakikada Ronaldo yaptı

Polonya''nın tek sayısı ise 88'de Marczuk'dan geldi. Portekiz bu galibiyetle puanını 13 yaptı. Polonya ise 4 puanda kaldı.

910.GOLÜNÜ ATTI

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Polonya karşısında 2 gol, 1 asistle oynayarak 910. golünü attı.