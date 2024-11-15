Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Cristiano Ronaldo geceye damga vurdu! 910.gol...
Giriş Tarihi: 16.11.2024 00:58

SON DAKİKA HABERİ: Cristiano Ronaldo geceye damga vurdu! 910.gol...

UEFA Uluslar A Ligi'nde Portekiz, Polonya'yı 5-1 mağlup etmeyi başardı. Mücadelede Cristiano Ronaldo 2 gol, 1 asistle oynadı. Portekizli yıldız kariyerinin 910. golünü atmayı başardı.

SON DAKİKA HABERİ: Cristiano Ronaldo geceye damga vurdu! 910.gol...

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında Portekiz ile Polonya karşı karşıya geldi. Mücadele, Dragao Stadyumu'nda oynandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Rafael Leao, 59. dakikada gol perdesini açtı. 72'de Ronaldo, penaltıdan farkı 2'ye çıkarırken, Bruno Fernandes, 80'de 3. golü kaydetti. Pedro Neto 3 dakika sonra takımının 4. golünü atarken, kapanışı 87.dakikada Ronaldo yaptı

Polonya''nın tek sayısı ise 88'de Marczuk'dan geldi. Portekiz bu galibiyetle puanını 13 yaptı. Polonya ise 4 puanda kaldı.

910.GOLÜNÜ ATTI

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Polonya karşısında 2 gol, 1 asistle oynayarak 910. golünü attı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: Cristiano Ronaldo geceye damga vurdu! 910.gol...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA