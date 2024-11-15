Son dakika: Kadro dışı bırakılan Umut Bozok’a sürpriz talip

Trabzonspor'da ikinci kez kadro dışı kalan 28 yaşındaki Umut Bozok'a Süper Lig'den talip çıktı.

ESKİ HOCASI TALİP OLDU

Trabzonspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Umut Bozok'a, kısa süre önce Alanyaspor'un başına geçen eski hocası Sami Uğurlu'nun talip olduğu iddia edildi.

Fotomaç'ın haberine göre; Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun, Trabzonspor'da kadro dışı kalan eski öğrencisi Umut Bozok'u kadrosuna katmak istiyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Bozok, Uğurlu ile yeniden çalışma fırsatı bulacak.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Bordo-mavili forma ile 56 maça çıkan Umut Bozok, bu süreçte 14 gol ve 5 asistlik bir katkı sağladı. Ancak beklenen performansı sergileyemeyen oyuncu, teknik heyetin kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.