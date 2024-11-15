TRABZONSPOR HABERİ: Şenol Güneş’ten Gürcistan çıkarması

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gürcistan ile Ukrayna arasında yarın oynanacak maçı yerinde izlemek üzere Batum'a gidiyor. Deneyimli hoca, özellikle stoper, ofansif orta saha ve forvet pozisyonlarında takıma katkı sağlayabilecek oyuncular için gözlem yapacak.

Güneş'in, karşılaşmada Lasha Daswil, Otar Kiteishvili ve sezon başında da transferi için büyük uğraş verilen Mykola Shaparenko'yu mercek altına alacağı öğrenildi. Teknik heyet, ara transferde kadroya katılacak isimlerin direkt forma giyebilecek seviyede olmasını istiyor.