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Giriş Tarihi: 15.11.2024 09:09

TRABZONSPOR HABERİ: Şenol Güneş'ten Gürcistan çıkarması

Gürcistan - Ukrayna maçını izleyecek olan Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş'in Lasha Daswil, Otar Kiteishvili ve Mykola Shaparenko’yu mercek altına alacağı öğrenildi.

YUNUS EMRE SEL
TRABZONSPOR HABERİ: Şenol Güneş’ten Gürcistan çıkarması

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gürcistan ile Ukrayna arasında yarın oynanacak maçı yerinde izlemek üzere Batum'a gidiyor. Deneyimli hoca, özellikle stoper, ofansif orta saha ve forvet pozisyonlarında takıma katkı sağlayabilecek oyuncular için gözlem yapacak.

Güneş'in, karşılaşmada Lasha Daswil, Otar Kiteishvili ve sezon başında da transferi için büyük uğraş verilen Mykola Shaparenko'yu mercek altına alacağı öğrenildi. Teknik heyet, ara transferde kadroya katılacak isimlerin direkt forma giyebilecek seviyede olmasını istiyor.

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TRABZONSPOR HABERİ: Şenol Güneş'ten Gürcistan çıkarması
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