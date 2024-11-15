Youssef En Nesyri attı, Fas kazandı!

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nun 5'inci haftasında Gabon ile Fas karşı karşıya geldi. Fas, Gabon deplasmanından 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Fas'ın golleri; 17'nci dakikada Jamal Harkass, 20 ve 23'üncü dakikalarda Brahim Diaz, 81'inci dakikada Youssef En Nesyri ile 90'ıncı dakikada Ismael Saibari'den gelirken, Gabon'un tek sayısını ise 4'üncü dakikada Denis Bouanga kaydetti.

Maça ilk 11'de başlayan Amrabat, 90 dakika süre alırken, En-Nesyri ise 64. dakikada oyuna girdi.

Bu sonucun ardından Fas puanını 15'e yükseltti. Gabon ise 7 puanda kaldı.