Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Almanya, Bosna Hersek'e gol yağdırdı!
Giriş Tarihi: 17.11.2024 01:47

Almanya, Bosna Hersek'e gol yağdırdı!

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 3. Grup 5. maçında Almanya, Bosna Hersek'i 7-0'lık skorla mağlup ederek tarihi bir farka imza attı. Bu sonuçla Bosna Hersek, küme düştü.

Almanya, Bosna Hersek’e gol yağdırdı!

Almanya, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'taki beşinci maçında Bosna Hersek'i ağırladı. Freiburg'daki Europa-Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 7-0 kazandı.

Almanya'ya farklı galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Jamal Musiala, 23 ve 79. dakikalarda Tim Kleindienst, 37. dakikada Kai Havertz, 50 ve 57. dakikalarda Florian Wirtz ile 66. dakikada Leroy Sane attı.

Julian Nagelsmann'in öğrencileri 3 Grup'taki puanını 13'e çıkartarak liderliği garantiledi.

DZEKO YEDEK

Bosna Hersek'te Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko yedekte bekledi. Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic ise 85. dakikada Ermedin Demirovic'in yerine oyuna girdi.

BOSNA HERSEK KÜME DÜŞTÜ

1 puanda kalan Bosna Hersek, sonuncu olarak B Ligi'ne düşmesi kesinleşti. Almanya gruptaki son maçında 19 Kasım Salı günü Macaristan'a konuk olacak. Bosna Hersek ise aynı gün Hollanda'yı ağırlayacak.

GÜNÜN SONUÇLARI

Türkiye 0-0 Galler

Karadağ 0-2 İzlanda

Andorra 0-1 Moldova

Azerbaycan 0-0 Estonya

İsveç 2-1 Slovakya

Arnavutluk 0-0 Çekya

Gürcistan 1-1 Ukrayna

Almanya 7-0 Bosna Hersek

Hollanda 4-0 Macaristan

ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya, Bosna Hersek'e gol yağdırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA