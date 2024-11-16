Beşiktaş’tan Tayfur Havutçu açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından Tayfur Havutçu ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Siyah Beyazlı camiadan yapılan açıklamada, "Hastalığının ilk gününden bu yana sağlık durumunu yakından takip ettiğimiz efsane futbolcularımızdan Tayfur Havutçu'nun tedavisi hastanede devam etmektedir. Havutçu'nun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, kendisine acil şifalar diliyoruz" denildi.

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da hastalığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu'ya geçmiş olsun mesajı yayımladı.



TFF, konuya ilişkin resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"A Milli Takımımızın eski oyuncusu Tayfur Havutçu'nun bir süredir devam eden hastalığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Tayfur Havutçu'ya geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."