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Giriş Tarihi: 17.11.2024 00:33

Craig Bellamy: Oyuncularımın tempoyu artırması gerekiyor

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında A Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kalan Galler'in teknik direktörü Craig Bellamy, zor bir maçı geride bıraktıklarını ve takımın gelişimi açısından bu karşılaşmanın önemli bir deneyim olduğunu söyledi.

AA
Craig Bellamy: Oyuncularımın tempoyu artırması gerekiyor

Galler'in teknik direktörü Craig Bellamy, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bellamy, oyuncalarının fiziksel açıdan iyi bir maç çıkardığını belirterek, "Hepsi de gerçekten büyük yetenekler. Çok zor bir maç geçirdik ama topla alakalı kontrolümüz, topa bakış açımız onları geliştirmeliyiz." dedi.

"TEMPOYU ARTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Topa sahip olma konusunda zorlandıklarını anlatan Bellamy, "İlk dakikalarda skora direkt gidebilirdik. Topa sahipliği geliştirmek asıl amacımız. Oyuncularımın tempoyu biraz daha artırması gerekiyor. Son dakikadaki top kontrolü önceki maçlara göre kötüydü." ifadelerini kullandı.

"PENALTI TAMAMEN ADALETLİYDİ"

Bir gazetecinin, "Penaltı pozisyonu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Bellamy, "Penaltı hakkın ne desem bilmiyorum ama penaltı tamamen adaletliydi ben ona inanıyorum. Türkiye'de öyle mi düşünüyor bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"DERS ALARAK GELİŞECEĞİZ"

Teknik ekip ve takım olarak daha fazla gelişmeleri gerektiğini vurgulayan Bellamy, şunları kaydetti:

"Son dakikalar bizim açımızdan kötü geçti. Bunların hepsine baktığımızda kendimi de geliştirmem gerekiyor ve oyuncularımın da gelişmesi gerekiyor. Dün, bugünün güzel bir sınav olacağını söylemiştim gerçekten de doğrulanmış oldu. Biz hep böyle ders alarak gelişeceğiz."

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Craig Bellamy: Oyuncularımın tempoyu artırması gerekiyor
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