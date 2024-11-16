Gabriel Paulista’dan Beşiktaş itirafı!

Gabriel Paulista, Beşiktaş'a transfer olduğu süreci ve yaşadıklarını ülkesi basınına anlattı.

Paulista açıklamasında, "Brezilya'da ailemle birlikte tatildeydim ve aniden gelen bir telefonla teklif aldım. Beşiktaş, ocak ayında Valencia'dan ayrıldığımda da Atletico Madrid ile birlikte teklif yapmıştı. Bu kadar uzak başka bir ülkeye gitmek istemedim çünkü bunun herkes için ne kadar zor olacağını biliyordum ama bu kariyerim için de çok iyi bir fırsattı. Şimdi Türkiye'deyim ve üç yıllık bir sözleşme imzaladım. Sakinim, iyi adapte oldum, her şey yolunda" ifadelerini kullandı.



"AYRILMAK İSTEMİYORDUM"

İspanya'dan ayrılmak istemediğini ifade eden Paulista, "Evet takımda kalmak istedim. İspanya'dan ayrılmak istemiyordum çünkü ailem oraya adapte olmuş durumdaydı. Her şeyden önce Valencia'da kalmak istiyordum ama anlaşma olmadı. Atletico Madrid'de de kalmak istiyordum ama olmadı ve şimdi burada mutluyum." dedi. (Relevo)

Paulsita, bu sezon Beşitaş formasıyla 14 maçta süre alırken, 1 gol ve 1 asist kaydetti. Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş'la Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.