Haydi Türkiye! A Ligi için enerjiyi yükle!

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta bugün Kayseri'de Galler'i konuk edecek. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Munuera düdük çalacak.B Ligi'nde 3. kez mücadele eden Ay-Yıldızlılar gruptan çıkarsa ilk kez A Ligi'nde yer alacak. Milliler, B Ligi 4. Grup son karşılaşmasında ise 19 Kasım Salı günü Karadağ'a konuk olacak.Hakan Çalhanoğlu, 2024 yılı içerisinde A Milli Takım formasıyla 12 karşılaşmaya çıkarken 3 gol kaydetti. Teknik direktör Montella'nın saha içindeki en büyük yardımcısı olan 30 yaşındaki orta saha, Ay-Yıldızlılar'da 94 müsabakada ağları 20 defa havalandırdı.