Kayseri’de kalpler Ay-Yıldız için atıyor

Kayseri'de 11 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanıyor… Ay-Yıldızlı ekibin Galler ile 32 bin 864 kapasiteli RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri tamamen tükenirken bugün tam dolu olacak tribünlerde büyük coşku bekleniyor. Zemin çalışmaları tamamlanarak hazır hale getirilen stadın dört bir yanının bayraklarla donatılacağı, karşılaşma öncesi stadyum çevresinde kurulacak özel alanlarda düzenlenecek etkinliklerle de coşkunun daha da artırılacağı kaydedildi.
Kayseri'de daha önce çıktığı 3 müsabakayı da kazanan Türkiye, büyük bir taraftar desteğiyle yeni bir başarıya imza atmaya çalışacak.