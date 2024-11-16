Kayseri’de kalpler Ay-Yıldız için atıyor

Kayseri'de 11 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanıyor… Ay-Yıldızlı ekibin Galler ile 32 bin 864 kapasiteli RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri tamamen tükenirken bugün tam dolu olacak tribünlerde büyük coşku bekleniyor.Kayseri'de daha önce çıktığı 3 müsabakayı da kazanan Türkiye, büyük bir taraftar desteğiyle yeni bir başarıya imza atmaya çalışacak.