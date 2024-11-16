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Giriş Tarihi: 16.11.2024 15:14 Son Güncelleme: 16.11.2024 15:27

Neslihan Havutçu açıkladı! Tayfur Havutçu yoğun bakımda...

Bir süredir yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi gören ve hastalığını hemen hemen atlatan Beşiktaş ve Türk futbolunun beyefendi ismi Tayfur Havutçu’nun eşi Neslihan Havutçu sosyal medyada eşiyle ilgili çıkan haberler nedeniyle açıklama yaptı.

DHA
Neslihan Havutçu açıkladı! Tayfur Havutçu yoğun bakımda...

Neslihan Havutçu, eşinin yaklaşık 1 hafta önce bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatırıldığını söyleyerek, "Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle doğal olarak kontrollere gittiğinden son rutin işlemler de bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırılmıştır. Değerler gün geçtikçe düşmekte ve yakın zamanda da Allah'ın izniyle normal kata çıkarılacaktır" diye konuştu.

Neslihan Havutçu ayrıca Beşiktaş yönetimi ve camiasından kendileriyle ilgilenilmediği yönünde çıkan haberlere de değinerek, şunları söyledi:

"Bu süreçte gerek yeni yöneticilerimiz gerekse eskiler olmak üzere camiadan büyük destek gördük. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz herzamanki gibi eşimin değerlerine saygı göstererek sevenlerimizi ve camiamızı üzmemek adına içimizde yaşamayı tercih ettik güzel dilekleriniz ve dualarınız için çok teşekkürler."

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Neslihan Havutçu açıkladı! Tayfur Havutçu yoğun bakımda...
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