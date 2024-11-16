TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Kayserispor’a ziyaret!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımının Galler ile oynayacağı maç için Kayseri'ye geldi. Hacıosmanoğlu, kentteki ziyaretleri kapsamında beraberindeki heyetle Kayserispor'u ziyaret etti.

Hacıosmanoğlu, Sarı Kırmızılı kulübün tesislerinde başkan Ali Çamlı ile bir araya geldi. Milli maç hazırlıkları ve misafirperverlikten dolayı Çamlı'ya teşekkür eden Hacıosmanoğlu, kendisine milli futbolcuların imzaladığı formayı hediye etti.

Ziyarette İbrahim Hacıosmanoğlu'na da Sarı Kırmızılı ekibin forması takdim edildi. TFF heyeti, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı da ziyaret etti.