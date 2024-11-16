Vincenzo Montella: Çok fazla pozisyon bulduk

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler ile oynanan ve 0-0 sonuçlanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella, "Maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettiğimiz bir oyun vardı. Çok fazla pozisyon bulduk, çok az fırsat verdik. Maalesef beraberlikle bitirdik ama bir dahaki maçta istediğimiz sonucu almak istiyoruz." dedi.

"DAHA ÇOK GURUR DUYDUM"

Montella, "Maçı analiz etmemiz lazım. Fiziksel ve zihinsel olarak enerjimizi hemen toparlamamız lazım. Maç günü geldiğinde de en uygun olan takımı sahaya dizeceğiz. Bu performanstan sonra da zaten gurur duyuyordum futbolcularımla ama bugün de daha çok gurur duydum. Çünkü domine etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

"BUGÜN BU İŞİ BİTİREBİLİRDİK"

İtalyan çalıştırıcı, "Evinizde böyle bir atmosferde oynadığınız bir maçta berabere kalıyorsunuz ve soyunma odasına girdiğinizde üzüntülüyseniz onlar da farkında ki bugün bu işi bitirebilirdik. Üstün oynamamıza rağmen yapamadık. O yüzden bu üzüntüyü görünce daha çok gururlanıyorum. Çünkü bu durum şu anlama geliyor; Türk bayrağımızı yüreğimizde hissederek sahaya çıkıyoruz. O yüzden daha da çok gururlanıyorum futbolcularımla." ifadelerini kullandı.

"EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Tecrübeli teknik adam, "Modern futbolda herhangi bir bahane yaratmaya gerek yok. Elimizde olan futbolcularla en iyisini yapacağız. Bu bizim elimizde olan bir durum değil. Böyle bir takvimde, yoğun tempoda giden maçlarda sadece elinizdeki en iyilerle en iyisini yapmaya çalışacaksınız ki zaten bizde hep var" açıklamasında bulundu. (TV8,5)