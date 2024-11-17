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Giriş Tarihi: 17.11.2024 12:28

Cihan Çanak, A Milli Takım aday kadrosuna alındı!

A Milli Takımımızın Galler ile oynadığı maçta sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Trabzonspor'un genç oyuncusu Cihan Çanak kadroya dahil edildi.

DHA
Cihan Çanak, A Milli Takım aday kadrosuna alındı!

Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, sarı kart cezası nedeniyle Karadağ deplasmanında forma giyemeyeceği için aday kadrodan çıkartıldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki son maçında Salı günü deplasmanda Karadağ'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Galler maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı.

CİHAN ÇANAK ÜMİT MİLLİ TAKIM'DAN A TAKIMA ÇAĞIRILDI

Öte yandan Ümit Milli Takım aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak, bugün A Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.

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Cihan Çanak, A Milli Takım aday kadrosuna alındı!
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