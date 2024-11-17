Cihan Çanak, A Milli Takım aday kadrosuna alındı!

Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, sarı kart cezası nedeniyle Karadağ deplasmanında forma giyemeyeceği için aday kadrodan çıkartıldı.
UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki son maçında Salı günü deplasmanda Karadağ'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Galler maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı.
CİHAN ÇANAK ÜMİT MİLLİ TAKIM'DAN A TAKIMA ÇAĞIRILDI
Öte yandan Ümit Milli Takım aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak, bugün A Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.