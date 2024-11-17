Fikret Orman başkanlığına aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı...

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, bir televizyon programına katılarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Orman, Beşiktaş'ta mayıs ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağına dair bir açıklama da yaptı.

"GELMEM İÇİN BİR SEBEP LAZIM"

Beşiktaş eski başkanı, "Beşiktaşlıların şu anda bir başkanı var. Bana yapılan haksızlığı mevcut başkana yapmayın. Birincisi onu söyleyeyim. İkincisi Beşiktaş'a gelmem için bir sebep olması lazım. İlk geldiğimde bir sebep vardı. Ama ben arkadan iş çevirmem. Öyle trol ordularım yoktur. Yine gerekirse, sebep olursa gelirim ama arkadan iş çevirmem. Şu anda Beşiktaş'ın menfaati için Hasan Arat'ın hemen çıkıp sonraki seçimde adaylığını açıklaması lazım." dedi.

ORMAN'DAN ARAT YÖNETİMİNE DESTEK

Fikret Orman, mevcut başkan Hasan Arat ve yönetimine de destek çıktı. Orman, "Biz Beşiktaş'ın marka değerini inanılmaz seviyelere çıkarmıştık. Yabancı büyük oyuncular bize geliyordu oynamak için biz onlara gitmeden. Bunu sağlamamız lazım Türk futbolunda. 1 yıllık süre Hasan Arat dönemini yorumlamak için erken. Önemli olan şampiyonluktur. Geçen sezon şanssız bir sezondu. Bu sezon da daha yeni başladık. Yeni yönetim büyük taahhütlerle geldi. Ben yapacaklarına inanıyorum. Biz onların arkasındayız." diye konuştu. (Tivibu Spor)