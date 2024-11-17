Fransa kazandı, averajla lider oldu!

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta İtalya ile Fransa karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransa, 3-1 kazandı.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri; 2. dakikada Rabiot, 33. dakikada Vicario (kk) ve 65. dakikada yine Rabiot kaydeetti. İtalya'nın tek golü ise; 35. dakikada Cambiaso'dan geldi.

FRANSA TEK AVERAJLA LİDER OLDU

Bu sonuçla beraber Fransa, 1 averaj farkla İtalya'nın üstünde grup lideri olurken, İtalya da gruptan finallere yükselen diğer ülke oldu.

İSRAİL KÜME DÜŞTÜ

Grubun diğer maçında İsrail, Belçika'yı 1-0 yendi. Bu sonuçla birlikte Belçika kümede kalmak için play-off oynayacak. İsrail ise grup sonuncusu olarak B Ligi'ne düştü.

ULUSLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI:

İsrail 1 – 0 Belçika

İtalya 1 – 3 Fransa

Finlandiya 0 – 2 Yunanistan

İngiltere 5 – 0 İrlanda

Avusturya 1 – 1 Slovenya

Norveç 5 – 0 Kazakistan

K. Makedonya 1 – 0 Faroe Adaları

Letonya 1 – 2 Ermenistan