Fransa kazandı, averajla lider oldu!

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta İtalya ile Fransa karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransa, 3-1 kazandı.
Fransa'ya galibiyeti getiren golleri; 2. dakikada Rabiot, 33. dakikada Vicario (kk) ve 65. dakikada yine Rabiot kaydeetti. İtalya'nın tek golü ise; 35. dakikada Cambiaso'dan geldi.
FRANSA TEK AVERAJLA LİDER OLDU
Bu sonuçla beraber Fransa, 1 averaj farkla İtalya'nın üstünde grup lideri olurken, İtalya da gruptan finallere yükselen diğer ülke oldu.
İSRAİL KÜME DÜŞTÜ
Grubun diğer maçında İsrail, Belçika'yı 1-0 yendi. Bu sonuçla birlikte Belçika kümede kalmak için play-off oynayacak. İsrail ise grup sonuncusu olarak B Ligi'ne düştü.
ULUSLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI:
İsrail 1 – 0 Belçika
İtalya 1 – 3 Fransa
Finlandiya 0 – 2 Yunanistan
İngiltere 5 – 0 İrlanda
Avusturya 1 – 1 Slovenya
Norveç 5 – 0 Kazakistan
K. Makedonya 1 – 0 Faroe Adaları
Letonya 1 – 2 Ermenistan