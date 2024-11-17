Süper Lig'in lideri Galatasaray'da Sipay Bodrum FK maçı hazırlıkları sürüyor.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular koşu ve geniş alanda topa sahip olma antrenmanının ardından çift kale maçla çalışmayı tamamladı.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.