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Giriş Tarihi: 17.11.2024 19:10

Galatasaray'da Sipay Bodrum FK maçı hazırlıkları sürüyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Sipay Bodrum FK müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

AA
Galatasaray’da Sipay Bodrum FK maçı hazırlıkları sürüyor!

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da Sipay Bodrum FK maçı hazırlıkları sürüyor.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular koşu ve geniş alanda topa sahip olma antrenmanının ardından çift kale maçla çalışmayı tamamladı.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Galatasaray'da Sipay Bodrum FK maçı hazırlıkları sürüyor!
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