Kadınlarda derbi günü

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide bugün Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment'i konuk edecek. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki maç, saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Hakem Safa Yılmaz yönetecek ve FBTV'den yayınlanacak. Süper Lig'de çıktığı 8 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertli takım, 24 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı müsabakalarda 33 gol atan Fenerbahçe, kalesinde sadece 1 gol gördü. Beşiktaş ise 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım, topladığı 16 puanla haftaya 5. sırada girdi.