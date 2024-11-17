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Giriş Tarihi: 17.11.2024 20:57

Neymar yuvaya mı dönüyor! Çarpıcı iddia...

Kariyerini Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal'de sürdüren Neymar'ın eski takımı Santos'a döneceği iddia edildi.

Neymar yuvaya mı dönüyor! Çarpıcı iddia...

Brezilyalı futbolcu Neymar'ın Al-Hilal ile yollarını ayıracağı ve eski takımı Santos'a döneceği iddia edildi.

32 yaşındaki oyuncunun, Santos ile sözleşme imzalayacağı çıkan haberler arasında. Neymar, Ekim 2023'te yaşadığı sakatlığın ardından bir yıl boyunca formasından uzak kalmıştı.

Kısa süre önce yeniden sakatlanan Neymar'ın Aralık ayına kadar formasından uzak kalması bekleniyor.

2025 yılına kadar Al-Hilal ile sözleşmesi bulunan Neymar 90 milyon euro bonservis bedeliyle 2023 yaz transfer döneminde PSG'den Suudi Arabistan ekibine transfer olmuştu. (TRT Spor)

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Neymar yuvaya mı dönüyor! Çarpıcı iddia...
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