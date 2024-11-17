Ousmane Dembele’den sürpriz karar! Futbolu bıraktıktan sonra...

Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain forması giyen Ousmane Dembele, katıldığı programda futboldan sonraki hayatı için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki oyuncu, 34 yaşına geldiğinde futbolu bırakacağını söylerken, "Futbolu bıraktıktan sonra gayrimenkul işine gireceğim. Afrika'ya ve Fransa'ya yatırımlar yapacağım" dedi.

Kariyeri boyunca 319 resmi maçta boy gösteren yıldız oyuncu, 73 gol ve 91 asist kaydetti.

TCHOUAMENI DE HEDEFİNİ AÇIKLADI

Bir diğer Fransız futbolcu Aurelien Tchouameni de aynı programda futbola veda etmesinin ardından futbolun içinde yer almayacağını ifade etti. Tchouameni, "Futboldan sonra aile kurmaya odaklanacağım. Sporun içerisinde yer almak istemiyorum, şirket yöneticisi olmayı tercih ederim" dedi.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 15 maçta süre bulurken takımına skor katkısı sağlayamadı.