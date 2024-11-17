Weghorst’un gol sevincine büyük tepki!

Uluslar A Ligi 5. hafta maçında Hollanda evinde Macaristan'ı konuk etti. Maçın üstün tarafı olan Hollanda rakibini Weghorst, Gakpo, Dumfries ve Koopmeiners'in attığı gollerle 4-0 mağlup etti.
ADAM SZALAI HASTANEYE KALDIRILDI
Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Macaristan yedek kulübesinde fenalaşan yardımcı antrenör Adam Szalai için sağlık ekipleri devreye girdi ve oyun durdu. Yapılan müdahale sonrası genç hoca hastaneye kaldırıldı.
HOLLANDA'DA WEGHORST'A BÜYÜK TEPKİ
Yaşanan bu olaylardan sonra Hollanda'nın golcüsü Wout Weghorst'un 21. dakika attığı gole sevinmesi Hollanda'da tepkilere neden oldu.
"MİDEMİ BULANDIRDI"
Eski Hollandalı oyuncu Rafael van der Vaart karşılaşmada TV analisti olarak görev yapıyordu. Weghorst'a çok sinirli olduğu belirtilen Van der Vaart, "Weghorst'un kutlamasını izlemek midemi bulandırdı. Macaristan'ın oyuncularının aslında maçı bırakıp soyunma odasına gitmeye hakları olduğunu anlaması gerekirdi. Bunun yerine sahada bir toplantı yaptılar ve oyuna devam etmeye karar verdiler. Bu büyük bir saygıyı hak ediyor çünkü o anda hiçbir oyuncu durumun ne olduğunu bilmiyordu. Devam etmeye karar verdiler, Hollanda penaltı kazandı ve sonra Weghorst sanki Dünya Kupası finalinde galibiyet golünü atmış gibi kutlamaya başladı. Bunu kesmesi gerekirdi." dedi.
"BİLİNÇLİ DEĞİLDİ"
Maçtan sonra gol sevincini bilinçli bir şekilde yapmadığını ifade eden Wout Weghorst, "Geriye dönüp baktığımda daha sakin bir şekilde bunu yapabilirdim ama o anda çok fazla odaklanmıştım ve golden sonra rahatladım. Bilinçli değildi, anlık bir şeydi ama belki de bunu farklı bir şekilde yapmalıydım." açıklamasını yaptı.
Hastaneye kaldırılan Adam Szalai'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.