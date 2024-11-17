Weghorst’un gol sevincine büyük tepki!

HOLLANDA'DA WEGHORST'A BÜYÜK TEPKİ

Yaşanan bu olaylardan sonra Hollanda'nın golcüsü Wout Weghorst'un 21. dakika attığı gole sevinmesi Hollanda'da tepkilere neden oldu.

"MİDEMİ BULANDIRDI"

Eski Hollandalı oyuncu Rafael van der Vaart karşılaşmada TV analisti olarak görev yapıyordu. Weghorst'a çok sinirli olduğu belirtilen Van der Vaart, "Weghorst'un kutlamasını izlemek midemi bulandırdı. Macaristan'ın oyuncularının aslında maçı bırakıp soyunma odasına gitmeye hakları olduğunu anlaması gerekirdi. Bunun yerine sahada bir toplantı yaptılar ve oyuna devam etmeye karar verdiler. Bu büyük bir saygıyı hak ediyor çünkü o anda hiçbir oyuncu durumun ne olduğunu bilmiyordu. Devam etmeye karar verdiler, Hollanda penaltı kazandı ve sonra Weghorst sanki Dünya Kupası finalinde galibiyet golünü atmış gibi kutlamaya başladı. Bunu kesmesi gerekirdi." dedi.