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Giriş Tarihi: 18.11.2024 10:49

BEŞİKTAŞ HABERİ: Brad Friedel'a özel görev

Beşiktaş, ara transfer döneminde, özellikle sol kanadı önceliğine alırken, bu ismin gerektiğinde sağda da oynayabilecek kapasitede olması hedefleniyor. Bu konuda Brad Friedel görevlendirildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Brad Friedel’a özel görev

Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, eksik bölgeler için arayışa başladı. Beşiktaş için ilk hedef, bir türlü dikiş tutmayan sol kanat... Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, bu bölgede değişik isimlere görev verirken, bir türlü istenen performansı yakalayamadı. Bu nedenle sol kanatta direkt olarak görev yapabilecek bir isim arayışına giren Siyah-Beyazlılar, farklı özellikleri olan bir isim düşünüyor.

Hem bu bölgenin eksiğini tamamlayabilecek, gerekirse sağ kanatta da Rashica'nın yokluğunda alternatif oluşturabilecek bir futbolcu arayışına giren siyah-beyazlılar, bununla ilgili Başkan Danışmanı Brad Friedel'ı görevlendirdi. Ümraniye'de geniş bir yetkiyle çalışan Amerikalı futbol adamının, ara transfer döneminde daha etkin bir rol üstlenmesi bekleniyor. Hücum gücünün etkinliğini artırarak, son dönemdeki gol sıkıntısına çareler arayan siyah-beyazlıların teknik patronunun, Immobile ve Semih dışında, etkili bir forvet talebinde de bulunacağı vurgulandı. Beşiktaş, transfer için kaynak sağlayabilirse, transfer sezonu başlamadan hemen çalışmalara girişecek. (Milliyet)

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BEŞİKTAŞ HABERİ: Brad Friedel'a özel görev
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