Çanak ve Sazdağı kadroya dahil edildi

Galler maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı'nın yanı sıra dizindeki sakatlık nedeniyle Eren Dinkci kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takımımızın da aday kadrosunda bulunan Trabzonsporlu Cihan Çanak dün itibarıyla A Takım'a geçiş yaptı. Ayrıca Bellona Kayserispor'da oynayan Gökhan Sazdağı da takıma dahil edildi.. 11 maçta üç kez rakip fileleri havalandıran Cihan, ilk kez A Takım'a davet aldı. 30 yaşındaki Gökhan Sazdağı ise daha önce 2 kez Türkiye U21, 7 defa da U19 formalarını terletip, iki gol kaydetti.