Diego Perotti yeni mesleğine başladı!

2020 yılında bedelsiz olarak Roma'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Diego Perotti, BSM menajerlik şirketinin sahibi Diego Tavano'nun yanında yetenek avcısı olarak çalışmaya başladı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Arjantinli, "Menajer Diego Tavano ve BSM ile çalışarak futbolun başka bir yönünü öğreniyor ve keşfediyorum. Tabii ki, sakatlıklar nedeniyle kariyerimi sahada bitiremediğim için biraz pişmanlık duyuyorum ama artık durma zamanının geldiğini hissettim. İki ay önce duyuruyu yaptığımda, birkaç gün boyunca midemde sancıları hissettim, kaçınılmazdı, ama şimdi iyiyim ve hayatımı pişmanlık duymadan yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli forma altında talihsiz sakatlıklar yaşayan Perotti, sadece 4 maça çıkabildi. Perotti, bu karşılaşmalarda 3 gol atma başarısı gösterdi. 2022 Temmuz'da Salernitana'dan ayrılan Perotti, 2 sene boyunca hiçbir takımla sözleşme imzalamadı ve eylül ayında kariyerini sonlandırdı. (Corriere dello Sport)