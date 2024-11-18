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Giriş Tarihi: 18.11.2024 15:39

Erling Haaland çiğ etle besleniyor

UEFA Uluslar B Ligi'nin son grup maçında Norveç sahasında Kazakistan'ı 5-0 yendi. Karşılaşmaya hat-trick yaparak damga vuran Erling Haaland'ın maçtan sonra yaptığı yemek paylaşımı ses getirdi.

Erling Haaland çiğ etle besleniyor

UEFA Uluslar B Ligi'nde Norveç ve Kazakistan, Ullevaal Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede Norveç 23, 37 ve 71. dakikalarda Erling Haaland, 41. dakikada Sörloth ve 76. dakikada Nusa'nın golleriyle sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Norveç puanını 13'e çıkararak A Ligi'ne yükselirken, Kazakistan ise grubu 1 puanla tamamladı ve C Ligi'ne düştü.

Maça yaptığı hat-trick ile damga vuran Erling Haaland'ın sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti. Norveçli yıldız oldukça az pişmiş ve et dolu tabağının fotoğrafını Instagram hikayesinden paylaştı.

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Erling Haaland çiğ etle besleniyor
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