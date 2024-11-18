FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’da Paulo Dybala gerçeği

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kış transfer döneminde ses getirecek takviyeler yapmayı planlıyor. Ocak ayı için Fenerbahçe'ye yazılan isimlerden biri de Paulo Dybala. İtalyan basınında çıkan haberlerde Mourinho'nun, Roma'dan eski öğrencisi olan Dybala'yı istediği belirtilmişti. Hatta Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcuya teklif yaptığına dair haberler Çizme'de yer almıştı.

Öte yandan Fenerbahçe'de Paulo Dybala gerçeği ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler'in, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcuyla ilgilenmediği belirtildi. Bu sezon Serie A ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 12 maça çıkıp 625 dakika süre alan Dybala, 2 gollük skor katkısı verdi. (Hürriyet)

