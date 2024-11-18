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Giriş Tarihi: 18.11.2024 14:07

Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz kiralık gidecek!

Fenerbahçe'de süre almakta zorlanan Bartuğ Elmaz'ın devre arasında takımdan kiralık olarak gönderilmesi kararı alındı. Bartuğ'un yeniden Sivasspor'a dönebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz kiralık gidecek!

Fenerbahçe'de süre almakta zorlanan genç oyuncu Bartuğ Elmaz için karar verildi.

Sivasspor yönetimi, Kadıköy'deki Fenerbahçe-Sivasspor maçı öncesinde sarı- lacivertli yönetimle bu konuda görüşme yaptı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Sivasspor'da geçiren Bartuğ Elmaz'ın devre arasında yeniden kırmızı beyazlı takımın yolunu tutabilir.

21 yaşındaki oyuncu teklifi yeniden kabul ederse kiralık olarak transfer gerçekleşecek.

Marsilya'dan 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer eidlen Bartuğ Elmaz, bu sezon 3 maçta 46 dakika süre alabildi. (Fotomaç)

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Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz kiralık gidecek!
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