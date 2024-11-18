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Giriş Tarihi: 18.11.2024 14:50 Son Güncelleme: 18.11.2024 15:04

Fenerbahçe'den sürpriz Cenk Özkaçar hamlesi!

Fenerbahçe, bonservisi Valencia'da bulunan ve Real Valladolid'de kiralık olarak forma giyen Cenk Özkaçar'ı ocak ayında transfer etmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe’den sürpriz Cenk Özkaçar hamlesi!

Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları hız kazanırken, stoperde ibre Cenk Özkaçar'a döndü.

Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası sol bek ve sol stoper pozisyonlarına oyuncu arayan sarı-lacivertliler, Cenk Özkaçar için harekete geçti.

Milli oyuncu, Valencia'dan ayrılma kararı alarak Real Valladolid ile kiralık sözleşmeye imzasını atmış, Valencia da istediği şansları bir türlü bulamayan Cenk'in ayrılma kararı aldığının bilgisi verilmişti.

LaLiga ekiplerinden Real Valladolid'de forma giyen milli yıldız şu ana kadar 3 maçta görev alırken toplamda 106 dakika sahada kaldı. (Fanatik)

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Fenerbahçe'den sürpriz Cenk Özkaçar hamlesi!
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