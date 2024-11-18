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Giriş Tarihi: 18.11.2024 15:37

GALATASARAY HABERİ: Borja Sainz açıklaması: Satılık değil

Norwich City'nin sahibi Mark Attanasio, performansıyla dikkat çeken ve ismi Galatasaray'la anılan Borja Sainz'ı devre arasında satmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

GALATASARAY HABERİ: Borja Sainz açıklaması: Satılık değil

İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'de forma giyen ve performansıyla dikkat çeken Borja Sainz için transfer açıklaması geldi. İngiliz ekibinin başkanı Mark Attanasio, Sainz'ı ara transfer döneminde satma düşünceleri olmadığını söyledi. Ağustos ayında kulübün yönetimini devralan Attanasio, "Borja Sainz'ı ocak ayında satmamıza gerek yok. Bizim için her şeyi yapıyor, 90 dakika koşuyor. Harika bir karakteri var. Bu yüzden bir noktada yoluna devam etmek isterse bunu yapabiliriz ancak ocak ayı bizim için erken olur diye düşünüyorum." dedi.

GALATASARAY'LA ADI GEÇTİ
Norwich City ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Borja Sainz'ın güncel piyasa değeri 2.2 milyon Euro olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz haftalarda adı Galatasaray'la da geçen Sainz, bu sezon Norwich City'de çıktığı 17 maçta 12 gol attı ve 2 asist yaptı. Türkiye'de daha önce 2022-2023 sezonunda Giresunspor forması giyen Sainz, Karadeniz ekibinde çıktığı 34 maçta 10 gol, 4 asistlik performans ortaya koymuştu.

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GALATASARAY HABERİ: Borja Sainz açıklaması: Satılık değil
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