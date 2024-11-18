Galatasaray, Zaha’ya kapılarını kapattı!

Galatasaray'da geçen yaz büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Wilfried Zaha, kiralandığı Lyon'da da mutlu olamadı.

İstanbul'da lüks bir hayat yaşarken Fransa'da kendisine bir apartman dairesi tahsis edilen Fildişi Sahilli futbolcu, Lyon'da 11'e girmekte zorlanıyor.

Wilfried Zaha, Galatasaray'a geri dönmeye sıcak bakarken, Sarı Kırmızılılar Zaha'ya kapılarını kapattı. Oynamadığında sorun çıkaran Zaha'nın bu sezonki kadroda huzuru bozabileceği düşünülüyor.

5 MAÇTA OYNADI

Fransa'da mali sorunlarla boğuşan Lyon'un birkaç futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor. Fransız basını bu isimlerden birinin Wilfried Zaha olabileceğini öne sürmüştü.



Lyon'da bu sezon 5 maçta süre bulan Zaha, 1 asist yaptı. (HT Spor)