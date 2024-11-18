Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri G.Saray yeni sol bekini Ada'da buldu! Jakobs'un yerine...
Giriş Tarihi: 18.11.2024 12:43

G.Saray yeni sol bekini Ada'da buldu! Jakobs'un yerine...

Galatasaray, Ismail Jakobs'un sakatlığı nedeniyle ara transfer döneminde kadrosuna yeni bir ismi katmak için çalışmalara şimdiden başladı. Sarı Kırmızılılar, bu kapsamda rotasını İngiltere'ye çevirdi. İşte sarı-kırmızılı ekibin gündemine gelen son futbolcu...

G.Saray yeni sol bekini Ada’da buldu! Jakobs’un yerine...

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da ara transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Sarı Kırmızılılar, yaz transfer döneminde sol bek bölgesine transfer ettiği Ismail Jakobs'un sakatlığıyla sarsıldı. Bu doğrultuda Galatasaray, ocak ayında bir sol bek transferi yapmak üzere harekete geçti.

ÖN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Aslan'da gündeme gelen son isim Crystal Palace forması giyen Tyrick Mitchell oldu. 25 yaşındaki İngiliz yıldız için ön görüşmeler başladı. Asıl mevkisi sol bek olan Mitchell, birçok maçta orta sahanın solunda da başarıyla görev yaptı.

Mukavelesinin son yılındaki başarılı futbolcu, Cimbom'a gelmeye hazır olduğu iddia edildi. (Fotomaç)

ARKADAŞINA GÖNDER
G.Saray yeni sol bekini Ada'da buldu! Jakobs'un yerine...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA