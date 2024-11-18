G.Saray yeni sol bekini Ada’da buldu! Jakobs’un yerine...

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da ara transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Sarı Kırmızılılar, yaz transfer döneminde sol bek bölgesine transfer ettiği Ismail Jakobs'un sakatlığıyla sarsıldı. Bu doğrultuda Galatasaray, ocak ayında bir sol bek transferi yapmak üzere harekete geçti.

ÖN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Aslan'da gündeme gelen son isim Crystal Palace forması giyen Tyrick Mitchell oldu. 25 yaşındaki İngiliz yıldız için ön görüşmeler başladı. Asıl mevkisi sol bek olan Mitchell, birçok maçta orta sahanın solunda da başarıyla görev yaptı.

Mukavelesinin son yılındaki başarılı futbolcu, Cimbom'a gelmeye hazır olduğu iddia edildi. (Fotomaç)

