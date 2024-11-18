G.Saray’ın Yusuf Demir planı! Karar verildi...

Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir ile ilgili planı ortaya çıktı.

Sarı Kırmızılılar, Yusuf Demir'e daha fazla süre verecek. Teknik direktör Okan Buruk, katıldığı televizyon programında Icardi'nin sakatlığı sonrasında bu kararı aldıklarını ifade etti.

VEDA İHTİMALİ VAR

İlk yarının sonuna kadar daha fazla forma şansı bulacak 21 yaşındaki futbolcu, bu şansı iyi değerlendiremezse devre arasında başka bir takıma kiralanacak. Yusuf Demir, kiralanacağı takımda da bekleneni veremezse bu kez yollar kesin olarak ayrılacak.

6 MİLYON EURO ÖDENDİ

Galatasaray, 21 yaşındaki Yusuf Demir'i 2021 yazında Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden genç futbolcu, Galatasaray'da 10 maçta süre buldu. (Fanatik)