Hakan Çalhanoğlu kötü haberi verdi! Kaptandan flaş sözler...

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"

"Futbolculuğumuzla değil sadece, kişiliğimizle de örnek olmaya çalışıyoruz. Arkadaş ortamımız çok güzel, birliğimiz çok iyi. Biz A Ligi'ne çıkıp güçlü takımlarla oynamak istiyoruz. Onlarla oynadığınız zaman ne seviyede olduğunuzu görüyorsunuz. Uluslar Ligi'nden sonra Dünya Kupası hayalimiz var, o bizim en büyük hedefimiz. Yıllar sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz."

Karadağ karşılaşması öncesi basın toplantısında konuşan Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın açıklamalarından satırbaşları...

"Hesap yapmamız gerekirse geçen seneden beri iyi bir sezon geçirdik. En iyi takımlarla mücadele etmek için A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Bu serüven C Ligi'nde başlamıştı. Şu ana kadar iyi gidiyoruz, böyle devam etmek istiyoruz. Karadağ maçı, zor bir maç. Biz her zaman kazanma zihniyeti ile sahaya çıkıyoruz, kendimize bakarak yola devam etmek istiyoruz."

"OYUNCULARIMIZI TAKİP EDECEĞİZ"

"Bu maçtan sonra birkaç ay ara olacak ve biz de oyuncularımızı takip edeceğiz. Milli aralar geldiğinde ben hep fazladan oyuncu çağırıyorum takıma, benimle daha önce çalışmamış oyuncuları çağırıyorum. Bu, herkesi takip ettiğimize dair kanıt olmuştur diye düşünüyorum. İleride çok büyük hedeflerimiz var."

MONTELLA AYRILIK İDDİALARINA YANIT VERDİ

"Futbolda çok fazla spekülasyon oluşur. Ben burada olduğum için çok mutluyum ve bazen basın beni eleştirse de burada sevildiğimi düşünüyorum. Şaka tabii ki. Herhangi bir şekilde bir gün ayrılık olursa bunu ilk bilen insan başkanımız olur. Geldiğinden beri çok güzel bir ilişkimiz var, her şeyi konuşabiliyoruz ve aşağı yukarı aynı şeyleri düşünüyoruz. Herkesin gönlü rahat olsun."