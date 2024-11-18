Immobile’den son 2 sezonu geride bırakan performans!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı İtalyan golcü Ciro Immobile, Siyah- Beyazlı takımda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

Süper Lig'de 10 maça çıkan ve 8 gol kaydeden 34 yaşındaki yıldız bu performansıyla da Lazio'daki son 2 sezonunu geride bıraktı. Tecrübeli forvet, geçen sezon 12. hafta itibariyle 4, 2022-2023 sezonunda ise 7 gole katkıda bulundu.

2021-22 sezonunu 27 golle gol kralı olarak tamamlayan Immobile 12. haftayı geride bırakırken 10 gol kaydetmişti. (Takvim)