Inter, Joaquin Correa ve Marko Arnautovic kararını verdi! Galatasaray...

Inter'de fazla forma şansı bulamayan ve geri planda kalan Joaquin Correa ve Marko Arnautovic'in isimleri, ara transferde sıkça diğer kulüperle anılmaya başladı.

Calciomercato, Galatasaray'ın da Inter'in yıldızları Correa ve Arnautovic ile ilgilendiğini iddia etmişti. Arjantinli oyuncunun Correa'nın ülkesine dönme ihtimali de olduğu aktarılırken özellikle Marcelo Gallardo'nun kendisini River Plate'e getirmekte rol oynayabileceği ifade ediliyor.

Torino iddiaları doğrulanmadığı için Arjantin dışında Correa için en makul adres Galatasaray olarak gösteriliyor.

SÖZLEŞMELERİ BİTİYOR

Inter'in Temmuz 2022'de Lazio'dan 27.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Joaquin Correa'nın sözleşmesi, 30 Haziran 2025'te sona erecek.

Ağustos 2023'te kadroya katılan ve Temmuz 2024'te Bologna'dan 10.9 milyon Euro karşılığında bonservisi alınan Marko Arnautovic'in de aynı şekilde 30 Haziran 2024'te sözleşmesi sona eriyor.

İKİ OYUNCU HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Inter'in sözleşmesi sona erecek iki oyuncuyla da kontrat uzatmayı düşünmediği, iki oyuncuyla da yolların dostane ve uzlaşmacı bir şekilde ayrılacağı ifade edildi.

İki oyuncu için ara transfer döneminde gelecek olası tekliflerin de kendilerinin istemesi durumunda değerlendirilmesi gündemde. (Relevo)