Lihtenştayn - San Marino maçında müthiş geri dönüş!

SAN MARINO'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarıda daha iyi taraf olan San Marino, 46'da Lazzari, 66'da Nanni ve 76. dakikada Golinucci'nin attığı gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. San Marino aldığı bu galibiyetle Uluslar C Ligi'ne yükseldi.

San Marino, Eylül ayında oynanan ilk maçta sahasında Lihtenştayn'ı Sensoli'nin golüyle 1-0 mağlup etmiiş 2004 yılından bu yana ilk kez bir resmi maçtan galip gelmişti.

San Marino'nun güncel kadro değeri 1.05 milyon euro. Ayrıca San Marino, UEFA ülke sıralamasında sonuncu. (210)