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Giriş Tarihi: 19.11.2024 00:40 Son Güncelleme: 19.11.2024 00:45

Lihtenştayn - San Marino maçında müthiş geri dönüş!

UEFA Uluslar D Ligi'nde Lihtenştayn ile San Marino karşı karşıya geldi. San Marino, 1-0 geride olduğu karşılaşmayı 3-1 kazanarak müthiş bir geri dönüşe imza attı ve Uluslar C Ligi'ne yükseldi.

Lihtenştayn - San Marino maçında müthiş geri dönüş!

UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Lihtenştayn ile San Marino karşı karşıya geldi. Lihtenştayn, 40. dakikada Sele'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

SAN MARINO'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarıda daha iyi taraf olan San Marino, 46'da Lazzari, 66'da Nanni ve 76. dakikada Golinucci'nin attığı gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. San Marino aldığı bu galibiyetle Uluslar C Ligi'ne yükseldi.

San Marino, Eylül ayında oynanan ilk maçta sahasında Lihtenştayn'ı Sensoli'nin golüyle 1-0 mağlup etmiiş 2004 yılından bu yana ilk kez bir resmi maçtan galip gelmişti.

San Marino'nun güncel kadro değeri 1.05 milyon euro. Ayrıca San Marino, UEFA ülke sıralamasında sonuncu. (210)

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Lihtenştayn - San Marino maçında müthiş geri dönüş!
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