Milli takımda sakatlanmıştı... Szymanski’nin durumu belli oldu!

Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski, UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya'nın Portekiz ile oynayacağı müsabaka öncesi ısınma hareketleri sırasında bir sakatlık geçirdi.

Maç kadrosunda çıkarılan Szymanski, Fenerbahçelileri endişelendirdi. Bu gelişme sonrası Polonyalı yıldızın durumu netleşti.

Kasığında ağrı hisseden Szymanski'nin tedbir amaçlı oynatılmadığı ve yapılan tetkiklerde oyuncuda ciddi bir sakatlığa rastlanılmadığı öğrenildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkıp 1576 dakika süre alan Szymanski 1 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi. (Milliyet)