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Giriş Tarihi: 18.11.2024 11:48

Milli takımda sakatlanmıştı... Szymanski'nin durumu belli oldu!

Polonya Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde Portekiz'le oynadığı maç öncesi sakatlanarak kadrodan çıkarılan Fenerbahçeli Sebastian Szymanski'nin durumu belli oldu.

Milli takımda sakatlanmıştı... Szymanski’nin durumu belli oldu!

Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski, UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya'nın Portekiz ile oynayacağı müsabaka öncesi ısınma hareketleri sırasında bir sakatlık geçirdi.

Maç kadrosunda çıkarılan Szymanski, Fenerbahçelileri endişelendirdi. Bu gelişme sonrası Polonyalı yıldızın durumu netleşti.

Kasığında ağrı hisseden Szymanski'nin tedbir amaçlı oynatılmadığı ve yapılan tetkiklerde oyuncuda ciddi bir sakatlığa rastlanılmadığı öğrenildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkıp 1576 dakika süre alan Szymanski 1 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi. (Milliyet)

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Milli takımda sakatlanmıştı... Szymanski'nin durumu belli oldu!
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