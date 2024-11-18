Osimhen: Galatasaray deneyimim etkileyici

Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası için Nijerya ile sahaya çıkarken Benin maçında takımı yenilgiden kurtaran isimdi. Bugün Ruanda müsabakasında sahaya çıkması beklenen oyuncu, ülkesinde verdiği bir röportajda Galatasaray ve Türk futbolu için şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'daki deneyimim çok etkileyici... Böyle büyük bir şey beklemiyordum! Galatasaray'ın ne kadar birlik içinde, muhteşem bir aile olduğunu bilmiyordum. Çok mutluyum. Galatasaray'a ilk geldiğimde Onyekuru ile konuştum. Bana 'Oraya gittiğinde iyi bir maç çıkarırsan, maçtan sonra futbolcular seni taraftarlarla eğlenmen için tribünün önüne doğru iter' demişti. Galatasaray'da ilginç bir kültür var, tribünlerin önüne gidip önce bağırmalarını istiyorsunuz, sonra 'Şşş' diyerek onları susturuyorsunuz ve '1-2-3' diyerek tribünler ile eğleniyorsunuz. Bu anlar, taraftarları çok mutlu ediyor."